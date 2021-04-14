В России обрушилась часть стены ТЭЦ, из-под завалов достают людей

В российском Тамбове на территории теплоэлектростанции произошло частичное обрушение стены. Данные о причинах и обстоятельствах произошедшего не приводятся.

По его словам, на месте работают спасатели и отряды скорой помощи. Из-под завалов уже были извлечены три человека, они живы. Кроме того, спасатели проводят операцию по извлечению еще одного гражданина.

Первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов уточнил, что также обрушилась кровля здания.

РБК-Украина писало, что недавно в Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.

Ранее во Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.

Напомним, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах.