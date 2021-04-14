У Росії обрушилася частина стіни ТЕЦ, з-під завалів дістають людей

В російському Тамбові на території теплоелектростанції сталося часткове обвалення стіни. Дані про причини та обставин події не наводяться.

За його словами, на місці працюють рятувальники та загони швидкої допомоги. З-під завалів вже були вилучені три людини, вони живі. Крім того, рятувальники проводять операцію по витяганню ще одного громадянина.

Перший віце-губернатор Тамбовської області Олег Іванов уточнив, що обрушилася покрівля будівлі.

РБК-Україна писало, що нещодавно в Російській Федерації сталося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

Раніше у Владикавказі (Росія) в будівлі торгового центру стався потужний вибух. В результаті інциденту повністю обвалився триповерховий будинок.

Нагадаємо, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках.