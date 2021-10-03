В России новый антирекорд по коронавирусу: за сутки погибли 890 человек

В России обновили антирекорд по коронавирусу. В стране за сутки погибли 890 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на издание " Новая газета ".

За последний день в стране 25 769 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве число заразившихся коронавирусом за сутки составило 4294, в Санкт-Петербурге - 2463, в Подмосковье - 1646. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 7 586 536.

За сутки в России скончались 890 человек с коронавирусом. Это максимум с начала пандемии.

Из них 65 - жители Москвы, 59 - из Санкт-Петербурга. Всего с начала пандемии коронавирус унес более 209 тысяч жизней.