ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Число жертв коронавируса в России бьет рекорды три дня подряд

Новина українською →
Россия, Четверг 30 сентября 2021 13:50
Число жертв коронавируса в России бьет рекорды три дня подряд Фото: число жертв коронавируса в России бьет рекорды три дня подряд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 сентября Россия обновила максимальный показатель летальных исходов от коронавируса - 867 смертей в сутки. Это уже третий рекорд подряд, который фиксируют в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, первый рекорд смертности за все время с начала пандемии в РФ зарегистрировали во вторник 28 сентября - 852 человека.

После чего, в среду 29 сентября, летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировали на уровне 857.

Кроме того, в РФ резко выросли показатели заражений коронавирусом - 23 888 за сутки, что на 6,5% больше, чем накануне - 22 430.

В общем количестве в РФ выявили 7 511 026 случаев COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пандемия коронавируса
NEWS
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса