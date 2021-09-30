Число жертв коронавируса в России бьет рекорды три дня подряд

Сегодня, 30 сентября Россия обновила максимальный показатель летальных исходов от коронавируса - 867 смертей в сутки. Это уже третий рекорд подряд, который фиксируют в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, первый рекорд смертности за все время с начала пандемии в РФ зарегистрировали во вторник 28 сентября - 852 человека.

После чего, в среду 29 сентября, летальных исходов от COVID-19 в стране зафиксировали на уровне 857.

Кроме того, в РФ резко выросли показатели заражений коронавирусом - 23 888 за сутки, что на 6,5% больше, чем накануне - 22 430.

В общем количестве в РФ выявили 7 511 026 случаев COVID-19.