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У России нет никаких шансов взять Харьков, - глава ОГА

Фото: глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов
Автор: Мария Кучерявец

У российско-оккупационных войск нет никаких шансов зайти в Харьков и взять город. ВСУ держат свои позиции, постоянно усиливая их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова во время телемарафона.

"По содержанию города - ВСУ держат свои позиции, постоянно их усиливают, враг их время от времени проверяет, ведутся обстрелы. Я скажу так, у врага нет никаких шансов зайти в город и взять Харьков. Это позиция военных, гражданских. И мы видим результаты ВСУ, которые они демонстрируют на 20 день войны", - рассказал он.

Ранее стало известно, что в Харькове в результате обстрела погиб волонтер, еще одна девушка получила ранения.

Напомним, в течение дня 14 марта в Харькове в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских войск. В городе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

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