У Росії немає жодних шансів взяти Харків, - голова ОДА

"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.

Раніше стало відомо, що в Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення.

Нагадаємо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.

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