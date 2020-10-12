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В России неизвестный обстрелял автобусную остановку, трое погибших и трое раненых

Бор , Понедельник 12 октября 2020 18:17
В России неизвестный обстрелял автобусную остановку, трое погибших и трое раненых
Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мужчине на вид 40 лет, при себе у него ружье и рюкзак. Его ищут лесники и полицейские. По другой версии, преступником может быть 18-летний мужчина, который сейчас с двумя ружьями скрывается в лесу. Он якобы гостил у бабушки.

Подробности инцидента уточняются.

Также РБК-Украина писало, что в России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления после контакта с океаном.

Люди жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляли, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке - ложная.

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