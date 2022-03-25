В России назвали условие возвращения смертной казни

"Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она является такой, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основываются на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены", - рассказал Медведев.

Как он заявил, мораторий Конституционного Суда РФ на смертную казнь является "не священным писанием" и поэтому решения суда могут меняться.

"И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Длилось это недолго. Довольно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это с высоким ростом насильственных преступлений, в частности убийств. Что будет в будущем, я не знаю", - добавил Медведев.

Напомним, недавно в Госдуме России предложили провести референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких преступлений. Партия ЛДПР заявила о готовности внести на обсуждение инициативу.

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