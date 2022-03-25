В Росії назвали умову повернення смертної кари

"Якщо повертатися до сьогоднішньої ситуації, вона є такою, як є: міжнародні підстави відпали, є внутрішні правові позиції Конституційного суду. Ці правові позиції ґрунтуються на поточному правопорядку, на поточній криміногенній ситуації. Я виходжу з того, що якщо все буде спокійно, ці правові позиції можуть залишатися такими ж, як і були. Але правові позиції теж не є вічними, якщо щось зміниться у житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті", - розповів Медведєв.

Як він заявив, мораторій Конституційного суду РФ на страту є "не священним писанням" і тому рішення суду можуть змінюватися.

"І в історії нашої країни такі періоди бували. Я нагадаю, що після війни Радянський Союз скасував застосування смертної кари. Тривало це недовго. Досить швидко смертна кара була відновлена. Пов'язано це з високим зростанням насильницьких злочинів, зокрема вбивств. Що буде в майбутньому, я не знаю", - додав Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно в Держдумі Росії запропонували провести референдум про повернення смертної кари для найтяжчих злочинів. Партія ЛДПР заявила про готовність внести на обговорення ініціативу.

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