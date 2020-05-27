В России назвали условие отмены боевой готовности в "Л/ДНР"

Представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов назвал условие для отмены боевой готовности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. По словам Грызлова, сейчас трудно говорить об отмене этого решения.

Об этом сообщает российское новостное агентство РИА Новости.

После очередного заседания ТКГ Грызлов заявил, что пророссийские боевики ждут от Украины "шагов по деэскалации" на Донбассе.

"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и внедрении дополнительных мер. До внедрения дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - пояснил он.

Отметим, 19 мая лидер боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил о переводе оккупационных войск в боевую готовность. Позже такое же решение приняли в так называемой "ДНР".

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе 10 танков боевиков вблизи линии разграничения, которые были расположены с нарушением минских договоренностей.