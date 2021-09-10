В России назвали условие начала полномасштабной войны с Украиной

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие начала полномасштабной войны с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Калашников таким образом прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украина Владимира Зеленского.
"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева", - сказал он.
Напомним, сегодня Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.
"Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал украинский президент, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии".