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В России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2". Договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова посла в интервью газете "Известия".

По его словам, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев.

Напомним, Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован.

Также сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".

Напомним, гглава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Российская ФедерацияСеверный поток-2