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У Росії назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". Домовленість США і Німеччини ніяк не вплине на темпи робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова посла в інтерв'ю газеті "Известия".

За його словами, США і ФРН не укладали угоду по газопроводу, були тільки заяви.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - сказав Нечаєв.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований.

Також повідомлялося, що Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2".

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Російська ФедераціяПівнічний потік-2