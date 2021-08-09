У Росії назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". Домовленість США і Німеччини ніяк не вплине на темпи робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова посла в інтерв'ю газеті "Известия" .

За його словами, США і ФРН не укладали угоду по газопроводу, були тільки заяви.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - сказав Нечаєв.