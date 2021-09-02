В России назвали "Северный поток-2" экологическим проектом

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что "Северный поток-2" является главным образом экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг "Северного потока-2". Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей - это экологический проект" - сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, газопровод поможет уменьшить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на 2 тысячи километров, чем существующая газотранспортная система. Кроме того, при его строительстве используется экологичный материал.

"Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута "Северного потока-2" в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры", - рассказал Иванов.