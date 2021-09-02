ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России назвали "Северный поток-2" экологическим проектом

Новина українською →
Россия, Четверг 02 сентября 2021 10:10
В России назвали "Северный поток-2" экологическим проектом Фото: в РФ считают "Северный поток-2" экологическим проектом (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что "Северный поток-2" является главным образом экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг "Северного потока-2". Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей - это экологический проект" - сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, газопровод поможет уменьшить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на 2 тысячи километров, чем существующая газотранспортная система. Кроме того, при его строительстве используется экологичный материал.

"Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута "Северного потока-2" в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры", - рассказал Иванов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Байден пообещал ввести санкции, если "Северный поток-2" будет нарушать права Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Северный поток-2
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена