ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії назвали" Північний потік-2 " екологічним проектом

Новость на русском →
Росія, Четвер 02 вересня 2021 10:10
У Росії назвали" Північний потік-2 " екологічним проектом Фото: у РФ вважають" Північний потік-2 " екологічним проектом (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Спеціальний представник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що" Північний потік-2 " є головним чином екологічним проектом, а не політичним або комерційним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ви знаєте, які дискусії йдуть навколо "Північного потоку-2". Йде нескінченна суперечка, політичний це проект або це комерційний проект, але забувають одну з головних речей - це екологічний проект" - сказав Іванов на сесії Східного економічного форуму (ВЕФ).

За його словами, газопровід допоможе зменшити навантаження на навколишнє середовище завдяки тому, що він на 2 тисячі кілометрів, ніж існуюча газотранспортна система. Крім того, при його будівництві використовується екологічний матеріал.

"Метал зовсім інший, тому що старий метал викидає СО2 набагато більше. Компресорів протягом всього маршруту "Північного потоку-2" в два рази менше, і це найсучасніші компресори", - розповів Іванов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Байден пообіцяв ввести санкції, якщо "Північний потік-2" буде порушувати права України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Північний потік-2
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена