В России назначили нового куратора по Крыму

Новым куратором по оккупированному Крыму в правительстве России стал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передают российские СМИ.

По его словам, новым куратором Крыма в правительстве Российской Федерации будет Хуснуллин. Отметим, до этого куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, который перешел на должность в администрацию президента Владимира Путина. Также вопросами Крыма и Севастополя занимался Виталий Мутко.

Марат Хуснуллин является уроженцем Татарстана. До назначения в правительство возглавлял Архитектурный совет по реализации градостроительной и архитектурной политики в Москве. Курировал застройку так называемой Новой Москвы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заниматься украинским направлением продолжат помощники Путина Владислав Сурков и Юрий Ушаков. Он также прокомментировал возможность того, что новый помощник Путина Дмитрий Козак возглавит украинское направление.

"Как президент решит, так и будет", - добавил Песков.