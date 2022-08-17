В России назначен новый командующий Черноморским флотом

В России назначили нового главу Черноморского флота. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил изданию собеседник агентства.
По словам издания, сейчас, якобы, Соколов "принимает дела".
Другой источник, знакомый лично с Соколовым, сказал изданию, что якобы в условиях "спецоперации" "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".
Родился в 1962 году. Женат. Имеет двоих сыновей.
Как сообщалось ранее, по данным украинской разведки полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине.
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