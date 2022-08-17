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В России назначен новый командующий Черноморским флотом

вице-адмирал Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России назначили нового главу Черноморского флота. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил изданию собеседник агентства.

По словам издания, сейчас, якобы, Соколов "принимает дела".

Другой источник, знакомый лично с Соколовым, сказал изданию, что якобы в условиях "спецоперации" "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".

Что известно о Соколове

Родился в 1962 году. Женат. Имеет двоих сыновей.

  • С 2006 по 2010 годы был заместителем командующего.
  • С 2010 по 2012 годы занимал должность командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (Владивосток).
  • С 2012 по 2013 год уже был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (Мурманская область).
  • С 2013 по 2019 годы - заместитель командующего Северным флотом.
  • С 2020 по 2022 годы - начальник Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова (Санкт-Петербург).

Как сообщалось ранее, по данным украинской разведки полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине.

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