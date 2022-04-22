Полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине, - разведка

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал об организационных выводах военно-политического руководства РФ после провалов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

Украинские разведчики зафиксировали кадровые чистки в российской армии и спецслужбах после первого этапа войны. Досталось и виновникам потери крейсера "Москва".

"Остались без своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", – рассказал Скибицкий.

В свою очередь в ГУР Минобороны допустили отказ РФ от широкомасштабного штурма украинских позиций на мариупольской "Азовстали". Там могут использовать другие российские подразделения.