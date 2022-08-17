В России назначен новый командующий Черноморским флотом
В России назначили нового главу Черноморского флота. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил изданию собеседник агентства.
По словам издания, сейчас, якобы, Соколов "принимает дела".
Другой источник, знакомый лично с Соколовым, сказал изданию, что якобы в условиях "спецоперации" "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".
Что известно о Соколове
Родился в 1962 году. Женат. Имеет двоих сыновей.
- С 2006 по 2010 годы был заместителем командующего.
- С 2010 по 2012 годы занимал должность командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (Владивосток).
- С 2012 по 2013 год уже был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (Мурманская область).
- С 2013 по 2019 годы - заместитель командующего Северным флотом.
- С 2020 по 2022 годы - начальник Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова (Санкт-Петербург).
Как сообщалось ранее, по данным украинской разведки полдесятка командиров РФ потеряли должности за провалы в Украине.
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