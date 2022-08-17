У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - заявив співрозмовник агентства.

За словами видання, зараз, нібито, Соколов "приймає справи".

Інше джерело, знайоме особисто із Соколовим, сказало виданню, що нібито в умовах "спецоперації" "ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення".

Що відомо про Соколова

Народився у 1962 році. Одружений. Має двох синів.