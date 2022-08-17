У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту
У Росії призначили нового голову Чорноморського флоту. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - заявив співрозмовник агентства.
За словами видання, зараз, нібито, Соколов "приймає справи".
Інше джерело, знайоме особисто із Соколовим, сказало виданню, що нібито в умовах "спецоперації" "ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення".
Що відомо про Соколова
Народився у 1962 році. Одружений. Має двох синів.
- З 2006 по 2010 роки був заступником командувача.
- З 2010 по 2012 роки обіймав посаду командувача Приморською флотилією різнорідних сил Тихоокеанського флоту (Владивосток).
- З 2012 по 2013 роки вже був командувачем Кольською флотилією різнорідних сил Північного флоту (Мурманська область).
- З 2013 по 2019 роки - заступник командувача Північного флоту.
- З 2020 по 2022 роки - начальник Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова (Санкт-Петербург).
Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки півдесятка командирів РФ втратили посади за провали в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.