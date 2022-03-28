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России напомнили, что "Нагорного Карабаха" нет, есть только Азербайджан

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Баку, Понедельник 28 марта 2022 02:36
России напомнили, что "Нагорного Карабаха" нет, есть только Азербайджан Село Фаррух (Фото: baku.ws)
Автор: Константин Широкун

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", информация об отступлении азербайджанской армии также неправдива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух, входящем в состав суверенных территорий нашей страны, не произошло", — заявили в Минобороны Азербайджана.

"Информация об отводе подразделений азербайджанской армии с этих позиций не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную ситуацию", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Ранее в субботу Россия заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и призвала к спокойствию после того, что, по ее словам, было нарушением режима прекращения огня 2020 года при посредничестве президента Владимира Путина.

Россия заявила, что Азербайджан нарушил соглашение, позволив своим войскам войти в зону, охраняемую российскими миротворцами, возле села Фаррух, но к воскресенью Азербайджан вывел солдат. Однако своим новым заявлением министерства обороны Азербайджан опроверг сообщение России.

Ранее мы писали, что Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение на фоне нового напряжения между Азербайджаном и Арменией.

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