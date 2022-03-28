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В России намерены ввести ограничения на въезд для граждан "недружественных" стран

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена ввести ответные ограничения для граждан "недружественных" стран. Они будут касаться визового вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил Лавров на заседании партии "Единой России".

Ранее такие "ответные меры" могли приниматься только в отношении граждан США. Эти ограничения якобы должны расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранцев, которые "причастны к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан".

Напомним, Еврокомиссия планирует забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси.

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