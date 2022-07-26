В России надумали признать Украину "террористическим государством": что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину.

В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.

Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон серьезно рассматривает объявление России спонсором терроризма.

На этом настаивает также украинская сторона, в частности, президент Владимир Зеленский. По его словам, такой статус для России должен стать ответом на ракетные удары по мирным целям. Статус спонсора терроризма влечет за собой дополнительные жесткие санкции.

На сегодня США присвоили его только четырем странам - это Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

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