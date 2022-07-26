UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России надумали признать Украину "террористическим государством": что известно

Фото: Госдума РФ может принять закон о государствах-террористах (duma gov ru)
Автор: Илона Свиридова

Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, согласно которому предлагается признать Украину якобы "террористическим государством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.

Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину.

Также предлагается конфисковать имущество граждан таких стран на территории России.

Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон серьезно рассматривает объявление России спонсором терроризма.

На этом настаивает также украинская сторона, в частности, президент Владимир Зеленский. По его словам, такой статус для России должен стать ответом на ракетные удары по мирным целям. Статус спонсора терроризма влечет за собой дополнительные жесткие санкции.

На сегодня США присвоили его только четырем странам - это Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина