В России надумали признать Украину "террористическим государством": что известно

Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, согласно которому предлагается признать Украину якобы "террористическим государством".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.
Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину.
Также предлагается конфисковать имущество граждан таких стран на территории России.
Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон серьезно рассматривает объявление России спонсором терроризма.
На этом настаивает также украинская сторона, в частности, президент Владимир Зеленский. По его словам, такой статус для России должен стать ответом на ракетные удары по мирным целям. Статус спонсора терроризма влечет за собой дополнительные жесткие санкции.
На сегодня США присвоили его только четырем странам - это Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.
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