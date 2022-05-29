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В России начал исчезать доступ к VPN-серверам

Фото: Российские власти могли начать блокировку VPN (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Проблемы с доступом к серверам, работающим на VPN-протоколах, начали возникать в российском сегменте Интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Проблемы с протоколами IPsec и IKEv2 начали возникать в разных регионах РФ – Западной Сибири, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Эксперты предположили, что российские власти начали тестировать блокировку VPN.

"Это большой удар, в частности, по корпоративным сетям – многие администраторы таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", – говорится в сообщении сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов.

На этой неделе Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой РФ начал внепланово проверять локальных интернет-операторов. Российские госорганы проверяют блокировку запрещенных сайтов и соцсетей, наличие оборудования для противодействия угрозам "суверенному рунету" и эксплуатацию "Ревизора" – комплекса мониторинга доступа к сайтам из реестра запрещенной информации.

Только за независимое освещение войны в Украине в России заблокировали свыше 1000 сайтов. Роскомнадзор приказал местным медиа называть войну исключительно "специальной операцией", а всех несогласных блокируют по инициативе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, что Google инициировал отключение от серверов подсанкционных компаний РФ.

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