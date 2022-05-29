RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії почав зникати доступ до VPN-серверів

Фото: Російська влада могла почати блокування VPN (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Проблеми з доступом до серверів, що працюють на VPN-протоколах, почали виникати в російському сегменті інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Проблеми з протоколами IPsec та IKEv2 почали виникати в різних регіонах РФ – Західному Сибіру, Краснодарі, Ростові-на-Дону. Експерти припустили, що російська влада почала тестувати блокування VPN.

"Це великий удар, зокрема, по корпоративних мережах – багато адміністраторів таких мереж зараз терміново шукають вирішення для обходу", – йдеться в повідомленні сервісу моніторингу блокувань і доступності ресурсів.

Цього тижня Роскомнагляд спільно з Генпрокуратурою РФ почав позапланово перевіряти локальних інтернет-операторів. Російські держоргани перевіряють блокування заборонених сайтів і соцмереж, наявність обладнання для протидії загрозам "суверенному рунету" та експлуатацію "Ревізора" – комплекса моніторингу доступу до сайтів із реєстру забороненої інформації.

Лише за незалежне висвітлення війни в Україні в Росії заблокували понад 1000 сайтів. Роскомнагляд наказав місцевим медіа називати війну виключно "спеціальною операцією", а всіх незгодних блокують із ініціативи Генпрокуратури РФ.

Нагадаємо, що Google ініціював відключення від серверів підсанкційних компаній РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІнтернетVPN