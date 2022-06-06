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У России много пушечного мяса, победа может быть не очень быстрой, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинское контрнаступление с последующей победой над Россией может быть не очень быстрым процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова для Financial Times.

По его словам, западные партнеры уже сыграли важную роль в противостоянии повторному блицкригу России. Он также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украине не победит Россию.

Данилов подчеркнул, что сопротивление Украины подорвало позицию Запада, который пытался избегать поставок сверхвысокоэффективного оружия. Тем не менее готовность России пожертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний усложняет задачу украинской армии.

"Россия - огромная страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда привозят. И этот ход (победа над РФ, - ред.) может быть не очень быстрым", - добавил он.

Напомним, ранее Данилов заявил, что временная потеря украинских территорий в ходе отступления ВСУ на Донбассе не является трагедией.

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