У Росії багато гарматного м'яса, перемога може бути не дуже швидкою, - Данілов

За його словами, західні партнери вже зіграли важливу роль у протистоянні повторному бліцкригу Росії. Він також висловив упевненість, що приток озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україні не переможе Росію.

Данілов підкреслив, що спротив України підірвав позицію Заходу, який намагався уникати поставок надвисокоефективної зброї. Проте готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань ускладнює завдання української армії.

"Росія - величезна країна за розмірами, і у неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди привозять. І цей хід (перемога над РФ, - ред.) може бути не дуже швидким", - додав він.