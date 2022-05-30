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В России минимум полсотни госпиталей лечат выживших в Украине солдат, - СМИ

Новина українською →
Россия, Понедельник 30 мая 2022 15:29
В России минимум полсотни госпиталей лечат выживших в Украине солдат, - СМИ Фото: минимум 50 российских больниц госпиталей лечат раненых солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России есть по меньшей мере 50 госпиталей, куда свозят военных, которые были ранены на войне в Украине. Из них не всем удается выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.

По данными СМИ, в первые дни войны раненых солдат свозили в приграничные больницы, в частности в Белгородской области. Пострадавших распределяли не только в военные госпитали, но и в гражданские медучреждения.

Журналисты получили распоряжение, в котором подтверждается, что в белгородской больнице №2 принимали солдат с осколочными и огнестрельными ранениями. Их помещали в реанимацию и подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние оценивалось как "тяжелое" и "крайне тяжелое".

Также известно, что Федеральное медико-биологическое агентство отправляло в приграничные регионы медиков со всей России.

Самых тяжелых солдат переводили в центральные и профильные больницы, к примеру, в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Однако, по информации СМИ, не всех выживших все же удалось спасти.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны Россия потеряла около 30 350 своих военных.

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