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У Росії мінімум пів сотні госпіталів лікують солдатів, що вижили в Україні, - ЗМІ

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Росія, Понеділок 30 травня 2022 15:29
У Росії мінімум пів сотні госпіталів лікують солдатів, що вижили в Україні, - ЗМІ Фото: мінімум 50 російських лікарень госпіталів лікують поранених солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії є щонайменше 50 госпіталів, куди звозять військових, які були поранені на війні в Україні. З них не всім вдається вижити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.

За даними ЗМІ, в перші дні війни поранених солдатів звозили в прикордонні лікарні, зокрема в Бєлгородській області. Постраждалих розподіляли не тільки у військові госпіталі, а й у цивільні медустанови.

Журналісти отримали розпорядження, в якому підтверджується, що в бєлгородській лікарні №2 приймали солдатів з осколковими і вогнепальними пораненнями. Їх поміщали в реанімацію і підключали до апаратів штучної вентиляції легенів. Стан оцінювався як "важкий" і "вкрай важкий".

Також відомо, що Федеральне медико-біологічне агентство відправляло в прикордонні регіони медиків з усієї Росії.

Найважчих солдатів переводили в центральні і профільні лікарні, наприклад, у Військово-медичну академію в Петербурзі. Однак, за інформацією ЗМІ, не всіх тих, що вижили, все ж вдалося врятувати.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 30 350 своїх військових.

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