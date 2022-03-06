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В России массово блокируют СМИ: уже не работают более 10 сайтов и телеканалов

Автор: Наталья Скороход

В России "Роскомнадзор" заблокировал уже более 10 СМИ. Это подтверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"В России "Роскомнадзор" заблокировал еще около 10 СМИ, в том числе региональные СМИ и проекты Радио Свобода: Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Кавказ.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Маршо Радио и Азатлик", - говорится в сообщении.

24 февраля "Роскомнадзор" потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", и пригрозил штрафами до 5 млн рублей и блокировкой.

26 февраля ведомство потребовало удалить публикации о войне в Украине от "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоны", New Times, "Дождь", "Свободная Пресса", Крым. Реалии, "Новой газеты", "Журналиста", "Лениздата".

Об остановке своей работы сообщили "Дождь" и Znak.com. Томское агентство ТВ2 объявило о прекращении работы. "Роскомнадзор" также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.

Напомним, что в России заблокировали Facebook, Twitter и некоторые СМИ. Кремль блокирует издания, которые пишут о войне РФ против Украины.

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