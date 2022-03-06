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У Росії масово блокують ЗМІ: вже не працюють більше 10 сайтів і телеканалів

Автор: Наталья Скороход

У Росії "Роскомнадзор" заблокував вже більше 10 ЗМІ. Це підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"У Росії" Роскомнадзор" заблокував ще близько 10 ЗМІ, в тому числі регіональні ЗМІ та проекти Радіо Свобода: північ.Реалії, Сибір.Реалії, Кавказ.Реалії, Idel.Реалії, Фактограф, Маршо радіо і Азатлік", - йдеться в повідомленні.

24 лютого "Роскомнадзор" вимагав від ЗМІ публікувати про війну з Україною тільки" дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів і блокуванням.

26 лютого відомство вимагало видалити публікації про війну в Україні від "Ехо Москви", "ІноЗМІ", "Медіазони", New Times, "дощ", "Вільна преса", Крим. Реалії, "Нової газети", "журналіста", "Лениздата".

Про зупинку своєї роботи повідомили "Дождь" і Znak.com. Томське агентство ТВ2 оголосило про припинення роботи. "Роскомнагляд" також заблокував Facebook і Twitter. Обмежена робота TikTok і Instagram.

Нагадаємо, що у Росії заблокували Facebook, Twitter і деякі ЗМІ. Кремль блокує видання, які пишуть про війну РФ проти України.

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Російська Федерація