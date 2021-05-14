В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

В частности, компания "Новые проекты" фигурирует в подозрении о "незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

"Схемы" ссылаются на соответствующую запись в реестре юридических лиц России, сделанную на следующий день после того, как Медведчуку вручили подозрение.

Процесс ликвидации компании "Новые проекты" начался 12 мая. Основанием для начала ликвидации фирмы называют недостоверность данных компании. Журналисты подозревают, что это основание появилось "задним числом".

"В выписке на компанию на 14 мая 2021 года существует запись №19 с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы России установили определенную недостоверность данных. Если брать выписку на компанию на начало мая - в ней отсутствует запись №19. Это может указывать на то, что их внесли задним числом", - говорится в сообщении журналистов.

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" не утратит своей сили до 2046 года.