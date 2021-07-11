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В России лесные пожары. К тушению огня задействовали авиацию

Автор: Анастасия Рокитна

В российском городе Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. К тушению огня задействовали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

На месте тушения ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения, сообщает городская администрация.

К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача - организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.

Работает оперативный штаб, находится достаточное количество сотрудников МЧС и техники.

Напомним, Челябинскую область России охватили масштабные лесные пожары.

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