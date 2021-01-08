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В России лавина сошла на горнолыжный курорт. Под снегом оказались домики

Автор: Дмитрий Левицкий

В районе российского города Норильск (Красноярский край) вечером 8 января на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

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Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на МЧС России.

По информации спасателей, под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

"В 20:30 поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода засыпало 4 домика, в них находились люди, количество уточняется", - заявили в МЧС РФ.

Сейчас на месте происшествия работают 50 спасателей и три единицы техники. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, синоптики предупреждали об опасности схода лавин в Карпатах. Значительная снеголавинная опасность прогнозировалась в горах Ивано-Франковской области.

Добавим, в конце декабря в горах Ирана сошла лавина, жертвами которой стали 10 человек. Более 10 человек считались пропавшими без вести.

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