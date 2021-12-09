В России не исключают повторения Карибского кризиса в отношениях с США

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, если напряженность между странами и в дальнейшем будет расти - в будущем это может привести к провалу дипломатии и внешней политики.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе", - сказал он.

Рябков возмущен тем, что ряд стран Запада реагирует на действия России, как на раздражающий фактор, когда страна якобы защищает свои интересы.

"Есть группа стран, которая считает по причинам, не заслуживающим в настоящее время отдельного разбора, что Россия "слишком много себе позволяет". А "позволяет" Россия (себе -ред.) только то, что она надежным образом защищает свои интересы, делает это комплексно, уверенно в своих силах и превращается в такой раздражающий фактор, потому что раньше привычка была другая с западной стороны о том, что такое Россия, как она себя ведет", - сказал он.

Что такое Карибский кризис

Это период в истории отношений между СССР и США, когда Советский Союз тайно разместил ядерные ракеты на Кубе в 1962 году. Вследствие этого оба государства были максимально близки к началу ядерной войны.

В то же время это событие стало высшей точкой холодной войны.

Уже 24 октября того же года, тогдашние лидеры США и СССР Джон Кеннеди и Никита Хрущев успели договориться (за несколько часов до возможного нападения США на Кубу) о взаимных уступках с обеих сторон, а именно:

СССР забирают ракеты с Кубы и пускают туда инспекторов ООН;

США демонтируют свои ракеты у Турции на следующие пол года.

Уже 5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.