Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает

Развязав войну против Украины, Путин толкнул российскую экономику под каток беспрецедентных санкций. Банки, коммерческие структуры и госкомпании, олигархи и их активы, а также целые сектора экономики попали под жесткие ограничения – от блокировки счетов до запрета экспортно-импортных операций.

Российским кораблям закрыли европейские порты, а фурам перекрыли дороги в страны ЕС. Сотни компаний ушли с российского рынка – одни из-за токсичности РФ как страны, другие – из-за санкций, мешающих бизнесу.

Все это чревато для России высоким уровнем безработицы, инфляцией и опустошением золотовалютных резервов (которые не попали под "заморозку") для поддержки курса рубля. Но даже в таких условиях экономика агрессора упадет всего на 8,5-15%. И едва ли это непоправимый урон в понимании путинской элиты, чтобы прекратить войну.

Сверхприбыли, которые РФ получает от экспорта нефти и газа, позволяют смягчать санкционный удар. Нефтедоллары, поступающие в Россию в том числе и из стран ЕС – основа платежеспособности местного рынка. Спрос на товары из Евросоюза и США остается довольно высоким даже сейчас. Российская промышленность буквально зависит от оборудования, машин и технологий западного производства.

В России уже заморозили или снизили объемы производства автомобильные заводы. Из-за проблем с поставками импортных комплектующих в апреле остановился АвтоВАЗ, зависящий от электроники немецкой компании Bosch. Последняя ранее прекратила принимать новые заказы из РФ.

И таких примеров много, в том числе в оборонной промышленности. "Ульяновский механический завод", задействованный в производстве зенитно-ракетных комплексов для армии РФ, также остановил работу из-за отсутствия импортных комплектующих, заявили в ГУР Минобороны Украины.

Подобная ситуация также в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ряде других отраслей.

Курс на Турцию и ОАЭ

Санкции закрыли россиянам легальный доступ к западному рынку как потребительских товаров, так и высокотехнологичной продукции, заменить которую быстро нельзя. На уровне как частных структур, так и государства начался поиск обходных путей. Пошли через Турцию, ОАЭ, Казахстан и другие страны. Масштабы сделок оценить пока сложно, но есть основания считать, что это далеко не частные случаи.

"Полным ходом идет работа по созданию схем с подставными компаниями, фирмами и людьми заграницей. Государство не то, что не закрывает на это глаза, а скорее наоборот – весь процесс идет под эгидой власти РФ", – поясняет в разговоре с РБК-Украина собеседник, знакомый с настроениями в деловых кругах РФ.

В России власти разрешили, к примеру, т.н. параллельный импорт товаров без уведомления правообладателя. Ранее эта схема в российском законодательстве считалась закамуфлированной контрабандой. Теперь же "серый" импорт получил зеленый свет напрямую от правительства РФ, которое и будет решать, что можно завозить по таким схемам.

Буфером для обхода санкций стали несколько стран, которые не ввели ограничения против Кремля за войну в Украине. Ключевая роль здесь у Турции. Гражданство этой страны вполне подходит для схем с "реэкспортом" европейских товаров в РФ. Еще до недавнего времени решить вопрос с турецким паспортом можно было в пределах 250 тысяч долларов, купив в Турции недвижимость.

Спрос на турецкие активы среди россиян начал резко расти еще до вторжения армии Путина в Украину. По данным Reuters, в феврале, когда войска РФ сосредоточились на границе с Украиной, россияне купили в Турции 509 домов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. И дальше спрос будет расти, уверены турецкие агенты по недвижимости.

Как это поможет россиянам обойти санкции? Имея паспорт гражданина Турции, можно открыть фирму и счет в турецком банке. И здесь есть несколько опций. Либо фирма становится дилером того же Bosch или любой другой европейской компании, которая из-за санкций ушла с российского рынка. Либо покупает товар, который нужен в России, у местной турецкой компании, уже являющейся дилером европейского производителя.

Не только Турция задействована в истории с обходом санкций. Подобным образом налаживают бизнес и в других странах, в частности в ОАЭ и Казахстане. Уже в скором времени это наверняка подтвердит и таможенная статистика с аномальным ростом экспорта по ряду товаров из этих стран в Россию.

Бизнес-климат в ОАЭ достаточно благоприятный для российских компаний. По неофициальной информации, для ряда бизнес-групп из РФ, занимающихся импортом, там сейчас есть даже возможность обналичивания крупных сумм. И, вероятно, это происходит не без поддержки власти в самой России для обхода жестких норм валютного контроля, введенных после санкций Запада.

В ОАЭ почти как и в Турции можно через покупку недвижимости получить вид на жительство, что открывает дорогу к созданию легальной компании. Лучше всего финансовая инфраструктура для этого создана в Дубае. Reuters, пообщавшись с местными риелторами, выяснил, что заявки от россияне на поиск недвижимости в ОАЭ с начала войны выросли в десять раз.

По-соседски – через Казахстан

Казахстанские деловые СМИ допускают, что и их страна вполне может стать для России "транзитным буфером для санкционных сырья и техники". Если РФ не сможет заместить западное оборудование китайскими аналогами, россияне смогут завозить оригинальные товары из США и Европы именно через Казахстан. Как это успешно делал Иран, также находящийся под санкциями.

"Казахстан становится их (оборудования, - ред.) формальным покупателем, но затем перепродает иранской стороне. При этом европейские производители заранее знают, кому и куда они продают свои товары. Точно так же это работает и с Россией", – цитирует издание "Власть" собеседника в деловых кругах Казахстана.

Как пример там указывают и на российскую компанию "Трансконтейнер", которая, находясь под санкциями уже несколько лет, создала ряд дочерних структур в других странах, и через них поставляет в РФ все необходимое. Товары возят даже из Японии, но используя для этого корабли под китайским флагом.

С Китаем товарооборот РФ ожидаемо вырастет. Китайские поставщики уже начинают понемногу увеличивать поставки всевозможных котлов, электрической проводки и т.д., которые ранее поставляли в Россию из Германии и Италии. Имеет место замещение этой продукции и со стороны Южной Кореи, которая ввела санкции против РФ, но не настолько масштабные, чтобы говорить о полном прекращении торговли.

По пути СССР: дорого и не для всех

Факты попыток обхода санкций через третьи страны есть, но едва ли можно говорить о том, что схема уже стала на поток, считает замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк. Особенно если речь идет о товарах двойного назначения.

"Как это работает? Из-за санкций запрещено поставлять определенное оборудование из Германии в Россию. Заключается договор между компаниями в Турции и Германии. Они покупают это оборудование, затем через Азербайджан отправляют в РФ. Подобная история была с Грузией. Эти два примера я знаю лично", – говорит нардеп.

В ручном режиме подобные истории можно блокировать, уверен Железняк. Обратившись к поставщику в Германии, достаточно указать ему на то, что товар предназначен для российского рынка, а не для Турции. И когда поставщик запросит у турецкой стороны конечного покупателя, все станет на свои места, утаить конечного адресата будет сложно. Если, конечно, поставщик изначально не в курсе кому и для чего предназначен его товар. И едва ли такой подход применим ко всей продукции.

"Плюс эти вещи можно отсекать через банки. Финмониторинг предупрежден. Если они видят, что такая история может возникнуть, то они могут спросить подтверждающие документы, кому предназначен товар. Вторичные санкции со стороны США – очень сильная аргументация, почему не стоит с этим играться", – добавил он.

РФ будут и дальше искать пути, чтобы обходить санкции, но пока, по мнению Ярослава Железянка, имеющиеся случаи – "не река, а маленький источник". "Условно, это 3% от того, что им нужно. По сути, это контрабанда. И они не смогут обеспечить, скажем, всю телекоммуникационную сферу оборудованием, которое поставят нелегально", – добавил Железняк.

Исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук также уверен, что россияне будут возить товары в обход санкций. Тем более что наверняка будут находиться люди, которые будут готовы эту продукцию поставлять.

"Но в этом режиме нормальной работы построить нельзя. Как пример: наркомафия возит свой товар, но находится в постоянном риске. За этим нужно постоянно следить, бороться с этим. Сейчас у них уже огромные проблемы с деталями для автомобилей. Будет все в дефиците. В СССР также что-то привозили, но не для всех и не дешево", – отметил экономист.

Что может не дать РФ обойти санкции?

Страны, лояльные к России, конечно, сдерживает риск попасть под вторичные санкции. Здесь риски как для банков, так и для местных посредников, решившихся на сомнительные экспортные сделки.

Помощник президента Казахстана Тимур Сулейменов сказал, что страна сделает все возможное, чтобы контролировать санкционные товары, не допуская их реэкспорт в РФ, но не откажется от торговли с Россией и Беларусью. Как это будет на практике – большой вопрос. Тогда как в Турции и вовсе открыто говорят о готовности принять у себя российских олигархов, если "их бизнес легален и не противоречит международному праву".

Рецепт здесь только один – лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа, о чем давно говорят украинские власти. "Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго по нефти и газу. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", – заявил на этой неделе президент Владимир Зеленский.

Ни Китай, ни другие азиатские страны не смогут даже технически взять на себя весь объем энергоресурсов из РФ, предназначенных для европейского рынка (да и не факт, что захотят). И лишь обескровив российскую экономику, перекрыв поступления валютной выручки из Европы, удастся остановить и потоки дорогого импорта РФ. Его банально не за что будет покупать ни бизнесу, ни гражданам.

Пока европейские покупатели российских энергоресурсов продолжают взвешивать все за и против, опасаясь в один момент обрезать поставки, у Кремля есть деньги и для поддержки других секторов экономики, и для наращивания военной мощи.

Чем скорее ЕС поймет и примет безальтернативность энергетического эмбарго, взяв на себя часть рисков, тем скорее удастся приблизить момент не только завершения войны как таковой, но и победу Украины над агрессором.