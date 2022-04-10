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В России уже ищут предателей, виновных в провале войны против Украины, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артем Горовенко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в контексте новости о переводе руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседы в СИЗО уверен, что там уже ищут виновных в провале войны против Украины. Причем рассматривая их только как предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Радио НВ".

"Речь идет о том, что в России ищут виновных. Должны быть виновные. В России есть одна форма вины, как уверяет нас российская оппозиция, - это предательство. В России нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", - отметил он.

По его словам, президент России Владимир Путин должен получить хоть какую-то победу. И так как в Украине она ему не светит, в Кремле начали поиск виноватых внутри страны.

Напомним, ранее Арестович заявил, что оккупированный российскими войсками Мелитополь превращается в Чернобаевку, а украинские силы накрывают позиции оккупанты на местном аэродроме.

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