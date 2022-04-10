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У Росії вже шукають зрадників, винних у провалі війни проти України, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артем Горовенко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в контексті новини про переведення керівника 5-ї служби ФСБ Росії Сергія Бесіди в СІЗО впевнений, що там вже шукають винних у провалі війни проти України. Причому розглядаючи їх тільки як зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Радіо НВ".

"Мова йде про те, що в Росії шукають винних. Мають бути винні. У Росії є одна форма вини, як запевняє нас російська опозиція, - це зрада. У Росії не можна бути просто винуватим. Ти обов'язково повинен когось зрадити", - зазначив він.

За його словами, президент Росії Володимир Путін має отримати хоч якусь перемогу. І так як в Україні вона йому не світить, в Кремлі почали пошук винних всередині країни.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що окупований російськими військами Мелітополь перетворюється на Чорнобаївку, а українські сили накривають позиції окупанти на місцевому аеродромі.

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