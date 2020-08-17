В России хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир. В случае провала мирного плана на Донбассе Украина будет искать альтернативу минскому процессу.

Об этом Кравчук рассказал в интервью "Сегодня".

Он заявил, что войну необходимо заканчивать и такое желание наблюдается как со стороны Украины, так и РФ.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война…", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации считает, что российская сторона больше не будет цепляться за вопросы особого статуса Донбасса. При этом Украина готова выйти из минских соглашений в случае провала мирного процесса.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок... Ну что же, тогда, по крайней мере, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - отметил Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что Кравчук допускает расширение права русского языка на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".