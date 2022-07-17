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В России из-за "хищения металла" 12 вагонов сошли с рельс, есть погибший

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Москва, Воскресенье 17 июля 2022 00:26
В России из-за "хищения металла" 12 вагонов сошли с рельс, есть погибший Фото: В России из-за хищения металла 12 вагонов сошли с рельс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

16 июля в Тульской области сошли с рельс 12 вагонов грузового поезда. Главной причиной происшествия называют "хищение металла" из грузового поезда во время движения. Один из подозреваемых погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Движение поездов приостановлено, из-за чего существенно задерживаются несколько поездов. В восстановительных работах задействованы 150 железнодорожников и восстановительные поезда.

Вероятно, под формулировками о хищении металла в РФ пытаются скрыть умышленное повреждение железнодорожных колей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ недалеко от границы с Украиной перед грузовым поездом подорвали железную дорогу. В результате происшествия частично поврежден локомотив.

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