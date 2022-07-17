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У Росії через "розкрадання металу" 12 вагонів зійшли з рейок, є загиблий

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Москва, Неділя 17 липня 2022 00:26
У Росії через "розкрадання металу" 12 вагонів зійшли з рейок, є загиблий Фото: у Росії через розкрадання металу 12 вагонів зійшли з рейок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

16 липня в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Головною причиною події називають "розкрадання металу" з вантажного поїзда під час руху. Один з підозрюваних загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РЖД.

Рух поїздів призупинено, через що істотно затримуються кілька поїздів. У відновлювальних роботах задіяні 150 залізничників і відновлювальні поїзди.

Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у РФ намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ недалеко від кордону з Україною перед вантажним потягом підірвали залізницю. В результаті події частково пошкоджено локомотив.

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