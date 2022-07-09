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В Брянской области перед грузовым поездом подорвали железную дорогу

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Брянская область, Суббота 09 июля 2022 18:30
В Брянской области перед грузовым поездом подорвали железную дорогу Фото: в России пытались подорвать железную дорогу (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

В Брянской области (Российская Федерация) недалеко от границы с Украиной перед грузовым поездом подорвали железную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик - Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - сообщил он.

По его словам, в результате взрыва повреждены окна кабины машиниста, железнодорожные пути остались целыми, пострадавших нет.

Фото: последствия подрыва железной дороги (t.me/radiogovoritmsk)

Напомним, в июне в Брянской области произошел взрыв на территории воинской базы в Клинцах, в результате город остался без воды и света.

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