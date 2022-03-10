В России на госслужащих наложили поборы для "беженцев из Донбасса"

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердил принудительный сбор пожертвований с российских госслужащих для "беженцев из Донбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Центра в Telegram .

В крупных городах РФ госслужащих обязали помогать мифическим беженцам с территории Украины. Средства должны поступать с зарплатных карт работников в казну ежемесячно.

"Указанное подтверждает, что западные экономические санкции против России привели к нехватке средств для финансирования военного вторжения и поддержки временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении ЦПД.

В Центре также напомнили, что подобным образом оккупанты уже финансировали террористов на Донбассе в 2014 году. Нынешние поборы из-за боязни негативной реакции частично маскируют под пожертвования для храмов РПЦ.