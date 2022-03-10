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У Росії на держслужбовців наклали побори для "біженців з Донбасу"

Автор: Антон Федорців

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України підтвердив примусовий збір пожертв із російських держслужбовців для "біженців із Донбасу".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Центру в Telegram.

У великах містах РФ держслужбовців зобов'язали допомагати міфічним біженцям з території України. Кошти мають надходити із зарплатних карток працівників до казни щомісяця.

"Зазначене підтверджує, що західні економічні санкції проти РФ призвели до нестачі коштів для фінансування військового вторгнення та підтримки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві ЦПД.

У Центрі також нагадали, що подібним чином окупанти вже фінансували терористів на Донбасі в 2014 році. Нинішні побори через боязнь негативної реакції частково маскують під пожертвування для храмів РПЦ.

До слова, обласна влада Миколаївщини хоче організувати "зелений коридор" для капітуляції російських військових.

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