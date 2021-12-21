В России горит воинская часть
Фото: в РФ горит воинская часть (t me mchs_official)
В Новой Москве (РФ) произошел пожар на территории воинской части. Горят два этажа казармы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Пожар произошел в поселке Мосрентген. Седьмой и восьмой этажи казармы № 2 горят открытым пламенем. Проведена эвакуация солдат.
По данным ТАСС, площадь возгорания составляет 30 кв. м. На место выехало руководство столичного управления МЧС.
В Мосрентгене находится пункт постоянной дислокации 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады.