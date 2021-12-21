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В России горит воинская часть

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 14:48
В России горит воинская часть Фото: в РФ горит воинская часть (t me mchs_official)
Автор: Анастасия Рокитна

В Новой Москве (РФ) произошел пожар на территории воинской части. Горят два этажа казармы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Пожар произошел в поселке Мосрентген. Седьмой и восьмой этажи казармы № 2 горят открытым пламенем. Проведена эвакуация солдат.

По данным ТАСС, площадь возгорания составляет 30 кв. м. На место выехало руководство столичного управления МЧС.

В Мосрентгене находится пункт постоянной дислокации 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады.

Напомним, в РФ сегодня произошел еще один серьезный пожар, но в гипермаркете.

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Пожар Российская Федерация
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