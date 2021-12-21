У Росії горить військова частина
Фото: у РФ горить військова частина (t me mchs_official)
У Новій Москві (РФ) сталася пожежа на території військової частини. Горять два поверхи казарми.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Пожежа сталася в селищі Мосрентген. Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів.
За даними ТАСС, площа загоряння становить 30 кв.м. На місце виїхало керівництво столичного управління МНС.
У Мосрентгені знаходиться пункт постійної дислокації 27-ї гвардійської Севастопольської мотострілецької бригади.