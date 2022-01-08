У Росії горів пансіонат для літніх людей, загинули чотири людини

У російському місті Кемерово сталася пожежа в пансіонаті для літніх людей. В результаті пожежі загинули чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

Пожежа в пансіонаті "Золотий Вік" в Кемерово сталася, імовірно, через коротке замикання електропроводки.

У будівлі в момент пожежі перебувало близько 48 осіб. Їх спочатку евакуювали, а після ліквідації загоряння і провітрювання люди повернулися в будівлю.

До приїзду рятувальників людей евакуювали співробітники, але в ніч їх чергувало тільки дві людини. Загиблі - троє чоловіків і одна жінка, всі лежачі.

Пожежа в пансіонаті для літніх людей "Золотий Вік" сталася в ніч на суботу, 8 січня. Як зазначала прес-служба МНС РФ, горіли особисті речі на площі десять квадратних метрів.