У Росії горів пансіонат для літніх людей, загинули чотири людини
У російському місті Кемерово сталася пожежа в пансіонаті для літніх людей. В результаті пожежі загинули чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Пожежа в пансіонаті "Золотий Вік" в Кемерово сталася, імовірно, через коротке замикання електропроводки.
У будівлі в момент пожежі перебувало близько 48 осіб. Їх спочатку евакуювали, а після ліквідації загоряння і провітрювання люди повернулися в будівлю.
До приїзду рятувальників людей евакуювали співробітники, але в ніч їх чергувало тільки дві людини. Загиблі - троє чоловіків і одна жінка, всі лежачі.
Пожежа в пансіонаті для літніх людей "Золотий Вік" сталася в ніч на суботу, 8 січня. Як зазначала прес-служба МНС РФ, горіли особисті речі на площі десять квадратних метрів.