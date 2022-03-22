В России будут производить собственную Coca-Cola

В России решили заменить Coca-Cola, которая ушла из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод "почувствовал валютную разницу". Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в Россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.

Производством займется завод "Арктическая вода". На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, так как многие иностранные поставщики покинули рынок.

Напомним, украинские супермаркеты Novus и Varus устроили бойкот продукции бренда Coca-Cola. Это было связано с тем, что компания не прекращала поставлять продукты в Россию.

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