UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России будут производить собственную Coca-Cola

Фото: в РФ будут выпускать отечественную Coca-Cola (rt.com)
Автор: Наталья Юрченко

В России решили заменить Coca-Cola, которая ушла из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Производством займется завод "Арктическая вода". На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, так как многие иностранные поставщики покинули рынок.

Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод "почувствовал валютную разницу". Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в Россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.

Напомним, украинские супермаркеты Novus и Varus устроили бойкот продукции бренда Coca-Cola. Это было связано с тем, что компания не прекращала поставлять продукты в Россию.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России