В России будут производить собственную Coca-Cola

В России решили заменить Coca-Cola, которая ушла из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Производством займется завод "Арктическая вода". На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, так как многие иностранные поставщики покинули рынок.
Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод "почувствовал валютную разницу". Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в Россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.
Напомним, украинские супермаркеты Novus и Varus устроили бойкот продукции бренда Coca-Cola. Это было связано с тем, что компания не прекращала поставлять продукты в Россию.
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