У Росії вироблятимуть власну Coca-Cola

У Росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з РФ через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Ямало-Ненецького автономного округу.
Виробництвом займеться завод "Арктична вода". На підприємстві вирішили швидко розширювати смакову лінійку лимонадів, оскільки багато іноземних постачальників покинули ринок.
Генеральний директор підприємства Сергій Кара зазначив, що після введення санкцій завод "відчув валютну різницю". Також спостерігався дефіцит складових, які експортувалися в Росію. Однак зараз нібито ціни відкочуються назад.
Нагадаємо, українські супермаркети Novus і Varus влаштували бойкот продукції бренду Coca-Cola. Це було пов'язано з тим, що компанія не припиняла поставляти продукти в Росію.
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