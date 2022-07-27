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В России так боятся западного оружия, что пригрозили Украине "более жесткими" действиями

Новина українською →
Вена, Среда 27 июля 2022 18:40
В России так боятся западного оружия, что пригрозили Украине "более жесткими" действиями Фото: глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов (facebook com konstantin gavrilov)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает, что западное оружие, которое получают украинские военные, представляет для нее угрозу. Поэтому РФ снова угрожает Украине "более жесткими" действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константина Гаврилова.

По его словам, оружие, которое получает Украина от партнеров для защиты от российской агрессии, угрожает гражданам РФ. Переданное вооружение якобы позволяет России принять "более жестокие" меры.

"Особенности тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, поставляемой Западом, таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов", - сказал Гаврилов.

Стоит напомнить, что Россия неоднократно угрожала Украине и западным странам из-за военной поддержки.

Недавно представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение Украины и Евросоюза добиться победы на поле боя она расценивает как "дорогу в пропасть".

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